Irán asegura que mantendrá los ataques “el tiempo que sea necesario”

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

En el día 11 del conflicto en Medio Oriente, el régimen de Irán afirmó que continuará con los ataques durante el tiempo que sea necesario y descarta cualquier negociación con Estados Unidos, mientras se registran nuevas ofensivas sobre la capital iraní.

El ministro de Exteriores de Irán cargó contra las acciones de Israel y Estados Unidos, asegurando que sus ataques carecen de un objetivo realista y han provocado una ralentización e incluso detención en la producción y transporte de petróleo.

Las consecuencias, según el canciller, no son solo para Irán sino para toda la región y la comunidad internacional, pues acusó a sus adversarios de generar caos con bombardeos a ciegas.