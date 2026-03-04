Estados Unidos e Israel completaron este miércoles el quinto día de la ofensiva militar contra Irán, en una escalada bélica que ha llevado a las fuerzas estadounidenses a impactar dos mil objetivos en territorio iraní mediante una intensa campaña aérea con aviones bombarderos.

Por su parte, Israel afirma haber alcanzado el control de casi todo el espacio aéreo iraní, mientras que el régimen de Teherán advierte que sus adversarios están “abriendo las puertas del infierno” con esta incursión.

La escalada sitúa ahora bajo amenaza a ocho países del Golfo Pérsico, ampliando el radio de tensión en una región ya de por sí volátil.