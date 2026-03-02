Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

Durante el conflicto en Medio Oriente, la Agencia Reuters dio a conocer a una noticia sobre el cierre Estrecho de Ormuz, paso marítimo por el que se transporta entre el 20% y el 30% de los suministros mundiales de petróleo y gas.

¿Qué se sabe sobre este importante paso en Irán?

Se anunció el cierre de tan importante vía.

“El estrecho está cerrado. Si alguien intenta pasar, los héroes de la Guardia Revolucionaria y la armada regular prenderán fuego a esos barcos”, declaró Ebrahim Jabari, asesor principal del comandante en jefe.

Detalles sobre el Estrecho de Ormuz

Se trata de la ruta de exportación de petróleo más importante del mundo. Conecta con productores de este material, como los son Arabia Saudita, Irán, Irak y los Emiratos Árabes Unidos.

Con información de: Reuters y Cadena SER.

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