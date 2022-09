El triunfo sobre Torino en el Giuseppe Meazza le devolvió la esperanza a Inter en la Serie A después de una semana compleja post derbi y derrota en el debut en la Champions League . Ahora le apunta al choque con Viktoria Plzen y Simone Inzaghi sabe lo que ponen en juego.

El entrenador habló en conferencia de prensa al respecto de este encuentro y reconoció que su rival es fuerte en República Checa. Por otra parte, aseguró que no es un partido decisivo, pese al traspié como local ante Bayern Munich de la semana anterior en Milán.

Precisamente, no quiso dar a conocer quién ocupará el arco entre André Onana y Samir Handanovic en el Doosan Arena y afirmó: “Todavía no lo he decidido y no me apetece decirlo, ni siquiera los jugadores lo saben porque solo hemos hecho un entrenamiento”.

“Esta mañana hemos trabajado con vídeos, poco en el campo. Mañana por la mañana habrá una reunión técnica y se lo comunicaré, como debe ser”, sostuvo. En tanto, opinó sobre la propuesta del equipo que conduce Michal Bílek, goleado en su estreno con Barcelona.

Sobre ello, indicó: “Nos enfrentamos a un equipo muy físico, lo estudiamos bien contra Qarabag y Barcelona. Llegaron a la fase de grupos en su estadio, tienen jugadores importantes delante de ellos como Chory, Mosquera, Sykora, que son buenos en los reinicios rápidos”.

En tanto, reconoció que será una buena prueba para recuperarse. “Será un partido importante, estamos en el grupo más difícil de la competición, pero pretendemos jugar todas nuestras cartas. El debut no fue bueno, el Bayern fue mejor que nosotros”, manifestó.

“Este reto está lleno de escollos, queremos afrontarlo lo mejor posible”, añadió el director técnico. Por último, indicó que no es un partido que definirá su futuro en la competencia y remarcó: “No creo que sea decisivo, tenemos cuatro partidos más después de este”.

“Es importante, normalmente se necesitan 10 puntos para clasificarse a los octavos de final: el año pasado lo conseguimos, ahora es más complicado, pero queremos subir en la tabla”, completó Inzaghi, que solo piensa en sumar los primeros tres puntos en la Champions League.

