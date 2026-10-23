Inyecciones para bajar de peso: quiénes pueden utilizarlas y cuáles son sus riesgos

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Las inyecciones para bajar de peso ganan popularidad como método para adelgazar sin tener que operarse, pero es fundamental conocer cuál es su efecto en alguien que sufre alguna enfermedad metabólica o gástrica.

El Dr. Roberto Campos Arce, médico con consulta exclusiva en obesidad, explica por qué la medicina considera la obesidad una enfermedad y qué otras enfermedades vienen de la mano con ella.

El especialista explica que hay un termostato en el cerebro que, en la obesidad, hace que el hambre aumente y el metabolismo baje cuando se intenta hacer dieta estricta.