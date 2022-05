Charlize Theron llama la atención por su discreción y cómo resguarda su vida privada. Sin embargo, este miércoles medios estadounidenses aseguraron haber descubierto quién sería su nuevo novio: nada menos que Gabriel Aubry, el polémico exmarido de una importante colega.

Según informó Us Weekly, Theron “se ha estado conectando con Gabriel Aubry“. Se trata de un modelo francocanadiense de 45 años que saltó a la fama tras su matrimonio con Halle Berry, con quien tuvo a su hija Nahla y acabaron enfrentándose en los tribunales.

“Theron y Aubry mantienen una relación muy informal y se disfrutan el uno al otro” , le aseguró una fuente cercana a la pareja a aquel medio estadounidense.

Ya en 2017 habían circulado rumores que los vinculaban sentimentalmente, pero la actriz ganadora de un Oscar negó conocer al modelo en una aparición en Watch What Happens Live With Andy Cohen.

Esta no es la primera vez en el último año que el modelo aparece en las portadas de las revistas del corazón y en los portales de noticias. El julio pasado, se lo vinculó con Jennifer Aniston.

Personaje polémico

Aubry no es una persona muy querida por quienes, tras escuchar el calvario por el que Berry alega haber pasado a su lado, lo consideran una persona violenta y racista. Berry y Aubry salieron durante cinco años, tuvieron a su hija Nahla en 2008 y dos años después decidieron separarse. Cuando se enfrentaron en tribunales por la custodia de la pequeña, Berry aseguró que el modelo no quería reconocer que su hija fuese mestiza.

El matrimonio entre Halle Berry y Gabriel Aubry estuvo marcado por una amplia controversia para el modelo. (Foto: Getty ).

La actriz también dijo que el modelo le dio un trato denigrante y hacía comentarios humillando su cuerpo. Además, aseguró que su exmarido mantuvo una relación incestuosa con un miembro de la familia, cuya identidad no se reveló. También advirtió al juez que Aubry padecía depresión y ansiedad social, pero se negaba a recibir tratamiento.

Finalmente, el magistrado ordenó a Berry pagar a su expareja 14.400 euros al mes para la manutención de la pequeña, además de alrededor 300.000 dólares por los gastos de representación legal.