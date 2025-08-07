La Caja Costarricense de Seguro Social investiga presuntas irregularidades en el Hospital Calderón Guardia donde funcionarios habrían cobrado hasta 15 horas diarias pese a trabajar solo cuatro, según una denuncia por despilfarro de recursos durante nueve meses.

El director médico Álvaro Ramos Salas confirmó que se revisarán los registros de asistencia y nóminas para determinar responsabilidades, en un caso que podría implicar falsedad ideológica.

Esta situación refleja fallas sistémicas en controles internos de instituciones de salud pública, según expertos en gestión hospitalaria consultados.