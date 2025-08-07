Un aparente despilfarro de recursos que ascendería a casi ¢1000 millones, es la denuncia que se dio contra el Hospital Calderón Guardia por parte de un ciudadano.

Esta persona asegura que por nueve meses, un grupo de ortopedistas estaban cobrando horas extras sin haberlas laborado, así consta en documentos del subárea de denuncias y apoyo legal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a los que Noticias Repretel tuvo acceso.

El denunciante Roberto Mora, también conocido como el “cobrador del CCSS”, asegura que en caso de que el Ministerio Público compruebe esta situación, podría culminar con severas sanciones.

Documentos corroboran que ya la gerencia médica de la CCSS recibió el informe, donde se anotan aparentes irregularidades.

La subárea de investigación recomendó que se valore suspender las prácticas de cirugías y operaciones efectuadas en este tiempo extraordinario. La dirección del hospital y la gerencia médica determinarán si se llevará a cabo de esta forma el proceso.