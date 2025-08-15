Autoridades investigan la muerte de una adulta mayor que aparentemente cayó al río en Paraíso de Cartago, tras resbalar en un puente mientras regresaba de una actividad familiar.

El Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja realizaron la extracción del cuerpo en una operación que requirió equipos especializados por las difíciles condiciones del caudal.

Freddy Montoya, vocero de Cruz Roja, confirmó que la víctima presentaba lesiones compatibles con una caída de altura, aunque no se ha establecido su identidad ni las circunstancias exactas del accidente.