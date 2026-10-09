Investigan más de 200 policías por vínculos con el narcotráfico

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

Más de 200 policías de distintos cuerpos del Gobierno son investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico, según reveló la presidenta de la República, Laura Fernández.

“Y lo sostengo con datos: el narcotráfico también se infiltró en los cuerpos policiales de Costa Rica. La DEA tiene que seguir trabajando en el país y, mientras yo sea presidenta, la apoyaré con todo. Que caiga el que tenga que caer”, sostuvo la mandataria.

La cifra aumentó tras un informe que identificó a 122 oficiales de la Fuerza Pública en la zona Brunca-Sur como personas de interés por posibles vínculos con organizaciones criminales.

Estas organizaciones se dedican al narcotráfico, el contrabando de licor y el tráfico ilícito de migrantes en la región sur del país.