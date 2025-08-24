La legendaria figura del wrestling, Hulk Hogan, falleció el pasado 24 de julio por un infarto agudo al miocardio (ataque al corazón), según confirmó el Centro Forense del Condado de Pinellas. Sin embargo, los últimos avances apuntan a una posible negligencia médica como causa real del desenlace fatal.

Hogan fue sometido en mayo a una cirugía compleja en el cuello conocida como fusión cervical anterior de cuatro niveles , destinada a aliviar la presión en los nervios afectados por lesiones degenerativas.

Luego del procedimiento, enfrentó problemas de salud persistentes que lo llevaron varias veces al hospital.

De acuerdo con un terapeuta ocupacional presente en su vivienda, Hogan simplemente dejó de respirar de forma súbita, sin experimentar dolor torácico ni advertencias previas. El profesional informó a la policía que el nervio frénico, responsable de mover el diafragma para respirar, podría haber sido lesionado durante la operación.

La policía mantiene activa la investigación, recabando testimonios, registros médicos y audios de cámaras corporales, y ha trabajado estrechamente con la familia Hogan. Aunque ya se realizó una autopsia, sus resultados no han sido divulgados públicamente, y la cremación de Hogan continúa demorándose, en parte por esta búsqueda de respuestas.

Brooke Hogan, su hija, expresó públicamente su preocupación y ha ofrecido pagar una autopsia independiente si es necesario. Además, insistió en acceder a las grabaciones del 911 y el body cam de la policía, que podrían aportar claridad a los hechos.

Con información de Infobae.com