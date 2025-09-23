La desaparición de un matrimonio alemán en una finca aislada de Quepos encendió las alarmas y provocó un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Según varias versiones, se presume que la pareja fue asesinada y sepultada en su propia propiedad.

La última vez que los vieron

Vecinos aseguraron que el domingo en la mañana la pareja salió a pasear a sus perros y regresó a la finca. Desde entonces no se les volvió a ver.

Una vagoneta sospechosa

Al día siguiente, testigos observaron ingresar una vagoneta negra a la propiedad y luego notaron el portón abierto, algo inusual en la rutina de los alemanes.

Operativo en la finca

El OIJ mantiene inspecciones en la vivienda y no descarta excavaciones forenses. La hipótesis principal apunta a un doble homicidio, aunque de momento no se ha confirmado el hallazgo de cuerpos.

Repase más información en el video adjunto.