Las denuncias por supuesta negligencia en cirugías estéticas encendieron las alarmas en el país. Actualmente, 13 casos están siendo investigados, según confirmó el Colegio de Médicos, y tres de estos expedientes corresponden a falsos especialistas que pusieron en riesgo la salud e incluso la vida de sus pacientes.

Eva, una de las afectadas, casi perdió un seno tras acudir a un centro donde los médicos que la operaron no contaban con la especialización en cirugía plástica. La intervención fallida obligó a que un cirujano plástico certificado tuviera que reconstruirle el seno. Según especialistas, este tipo de incidentes llegan con preocupante frecuencia a la Asociación Costarricense de Cirugía Plástica.

Los expertos advierten que la legislación actual permite que médicos generales realicen procedimientos especializados, lo que abre la puerta a la práctica ilegal y pone en peligro a quienes buscan cambios estéticos. Para evitar riesgos, recomiendan verificar siempre que el cirujano esté certificado en la página del Colegio de Médicos, donde se puede comprobar si un profesional está habilitado como especialista.

Más allá de los daños estéticos, las consecuencias de estas malas prácticas incluyen riesgos médicos graves y penas de cárcel para quienes ejercen sin certificación. Los especialistas alertan que ingresar a un quirófano en manos de personal no calificado puede derivar no solo en resultados insatisfactorios, sino en la pérdida de la vida del paciente.