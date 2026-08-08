Investigaciones apuntarían a migración de bandas y sicarios de San José al Caribe

Investigaciones judiciales apuntarían a una migración de bandas y sicarios desde San José hasta el Caribe luego de la detención de alias Diablo, un fenómeno que estaría generando un aumento de la violencia en la región caribeña del país.

Erick Villalba, Director del Instituto de Criminología, explica que “para eso necesitan dominar territorio y para dominar territorio necesitan hacer uso de la violencia”.

El caso más reciente es el cruel asesinato en la Herediana, donde la Delegación Regional de Heredia solicita colaboración para identificar a las personas e individualizar la motocicleta que se observan en las grabaciones de un crimen, ya que figuran como sospechosos del homicidio de un hombre de apellido Alfaro, de 67 años de edad.

Las autoridades mantienen operativos para contener la expansión de estas organizaciones criminales.