Investigación reveló que organizaciones criminales tuvieron ganancias por más de ₡ 6 mil millones

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Una operación que incluyó allanamientos simultáneos en cinco provincias dejó 14 detenidos como sospechosos de conformar dos grupos dedicados a legitimar capitales del narcotráfico.

Según la investigación, estas organizaciones criminales obtuvieron ganancias de seis mil millones de colones.

“Sabemos que existe toda una estructuración para legitimar bienes vitales con estrategias muy bien definidas, e incluso hay personas que comercializan este tipo de servicios”, declaró Michael Soto, director general interino del Organismo de Investigación Judicial.