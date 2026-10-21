Abren investigación contra Ariel Robles

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

El partido Pueblo Soberano impulsó una investigación legislativa contra Ariel Robles, exdiputado y excandidato presidencial del Frente Amplio, por un llamado a protestar en defensa de la educación pública.

La iniciativa recibió el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.

Además, 28 diputados oficialistas apoyaron una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público contra Robles.

La denuncia señala presuntos delitos de instigación pública e intimidación pública.

Sin embargo, estas acusaciones deberán ser valoradas por las autoridades judiciales correspondientes.

Oposición cuestiona la decisión

La decisión generó cuestionamientos entre legisladores de oposición.

Estos diputados reclamaron que otros asuntos de relevancia nacional relacionados con los derechos humanos también reciban atención.

El caso surge a raíz del llamado a manifestarse en defensa de la educación pública, motivo que llevó al oficialismo a promover acciones en las vías legislativa y penal.

Por ahora, la investigación legislativa y la denuncia ante el Ministerio Público corresponden a procesos distintos.

Las autoridades competentes deberán determinar los pasos siguientes, según corresponda.

Esta noticia se encuentra en desarrollo y se actualizará.

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