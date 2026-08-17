Inundaciones golpean a la provincia de Limón y el cantón de Turrialba

Las fuertes lluvias que azotan la provincia de Limón desde el viernes y se recrudecieron este domingo mantienen a más de 400 personas albergadas en el cantón de Matina, donde tres refugios fueron habilitados para atender la emergencia.

Los Comités Municipales de Emergencia y cuerpos de socorro coordinan operativos de evacuación y monitoreo en los puntos críticos más vulnerables, mientras los vecinos afectados por el desbordamiento de ríos reciben asistencia humanitaria en los albergues temporales habilitados en el gimnasio y salones comunales del cantón.

Las autoridades locales mantienen la alerta ante la persistencia de las lluvias en la región Caribe y reiteraron el llamado a la prevención para quienes residen en zonas de riesgo, con la línea de emergencia 9-1-1 disponible para requerir evacuación inmediata.