Una intoxicación masiva por aparente químico agrícola obligó el traslado de 30 personas de la escuela San Gerardo en Santa Rita de Río Cuarto, Alajuela, luego que estudiantes y personal presentaran problemas respiratorios y reacciones cutáneas durante la jornada educativa.

El incidente ocurrió cerca de una piñera donde se habría aplicado un producto químico que generó molestias inmediatas en la comunidad educativa.

El hecho, activó el protocolo de emergencia con la movilización de seis ambulancias de la Cruz Roja Costarricense y diez técnicos en rescate.