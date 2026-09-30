Intervienen otro basurero clandestino en Cartago

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Las autoridades intervinieron otro basurero clandestino en Cartago, el cual también era utilizado como búnker por personas vinculadas con actividades ilícitas en la zona.

Durante la intervención se encontraron tomas ilegales de agua, lo que evidencia el uso irregular de los servicios públicos en el sitio.

Este hallazgo se suma a otros operativos realizados en la provincia para combatir los basureros clandestinos y las actividades delictivas asociadas a estos lugares.

Ever Ortega, vocero de la Unidad Ambiental, explicó que algunas personas pagan a indigentes para que depositen los residuos en estos lugares. Por ello, las autoridades trabajan en el cierre de estos espacios para impedir que continúen siendo utilizados para arrojar basura de manera ilegal.

Ortega agregó que estos sitios también han sido relacionados con la venta de drogas y con personas que se apropian de los terrenos para lucrar con ellos. Según explicó, algunos incluso cobran a conductores de vehículos que llegan a depositar desechos, convirtiendo estos lugares en una fuente de ingresos ilegales.