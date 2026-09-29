Intervienen basurero clandestino en Cartago

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Las autoridades intervinieron un basurero clandestino en Cartago que también era utilizado como búnker por grupos criminales.

Además, las autoridades municipales encontraron tomas ilegales de agua en el sitio intervenido en la provincia.

Ever Ortega, de Unidad Ambiental, afirma que “la gente no hace caso, siempre llegan y le pagan a indigentes para que vengan a botar”.

La intervención forma parte de los operativos para combatir los espacios utilizados por organizaciones delictivas en el país.