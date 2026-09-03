En una finca en las faldas del Volcán Turrialba, los altos mandos de la organización de alias “Diablo” mantenían una reunión que fue interrumpida por la policía.

¿Qué se sabe sobre el hecho?

Con información confidencial y gracias al trabajo de inteligencia que desarrolla la Sección de Crimen Organizado, así como también la Fuerza Pública, se logró detectar la reunión. Al parecer se encontraron los supuestos altos mandos en libertad, que lideran los cantones de Pococí y Guácimo.

Al momento que se hacen presentes las autoridades policiales, empiezan a disparar contra ellos.

También puede leer: Confirman un fallecido tras fuerte balacera contra policías.

¿Hay personas heridas tras la balacera entre autoridades y supuestos altos mandos de alias “Diablo”?

Por este caso no se presentan personas heridas.

Tras el amplio despliegue, lograron detener de cuatro sospechosos. Al menos otros cuatro lograron escapar por la parte de esta finca, que sería propiedad de un ciudadano norteamericano.