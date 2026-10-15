Interceptan lancha con más de una tonelada de cocaína

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Oficiales de Guardacostas interceptaron una lancha con más de una tonelada de cocaína y detuvieron a tres colombianos en el Pacífico Sur, según el informe oficial.

Gerald Campos, Ministro de Seguridad Pública, afirma que “esto se suma al trabajo que días atrás hicimos donde logramos también decomisar 3 toneladas”.

La embarcación fue ubicada durante un operativo de patrullaje marítimo que permitió asegurar la carga ilícita y neutralizar a los tripulantes.

Los detenidos quedaron a la orden de las autoridades judiciales mientras se coordinan las diligencias para determinar la ruta y el destino final del cargamento.