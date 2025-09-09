Cuatro autobuses que trasladaban a decenas de estudiantes desde Turrialba hacia Cartago fueron interceptados este martes por la Policía de Tránsito, luego de detectarse que las unidades no contaban con los permisos requeridos para transporte estudiantil.

Según confirmaron las autoridades, los vehículos pertenecían a una empresa autobusera que prestó el servicio sin la debida autorización del Consejo de Transporte Público (CTP). Como parte de las sanciones, las unidades fueron multadas con más de 126.000 colones cada una y se procedió al retiro de placas.

La situación ocurrió en el marco de una excursión organizada por el Día del Niño. La Policía de Tránsito recordó que este tipo de irregularidades no es un hecho aislado: en lo que va del año se han detectado más de 1.500 busetas escolares sin permisos al día.

Las autoridades hicieron un llamado a padres de familia y centros educativos para que verifiquen que las unidades contratadas cuenten con todos los requisitos legales, con el fin de garantizar la seguridad de los menores durante sus traslados.