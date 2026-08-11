Interceptan cargamento de 250 kilos de marihuana durante operativo en Cartago

Las autoridades policiales interceptaron un cargamento de 250 kilogramos de marihuana durante un operativo de control de carreteras en Cartago, donde dos sujetos de apellidos Thomson y Torres fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía.

Los paquetes de estupefacientes llamaron la atención por tener en su parte externa imágenes de reconocidos narcotraficantes mexicanos como Caro Quintero, Pablo Avilés y el Santo de los narcos, Jesús Malverde, un detalle que evidencia la conexión con el crimen organizado trasnacional.

A los sospechosos, quienes según las autoridades tienen antecedentes penales por diversos delitos, les fue decomisado el vehículo en el que se transportaba la droga, así como ₡127.000 en colones y $217 en efectivo.