El conjunto del Inter San Carlos empató 0-0 ante Jicaral Sercoba en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña y con dicho resultado ascendió al fútbol de la primera división.

Pese al empate, el equipo sancarleño salió victorioso del encuentro gracias a su desempeño en el partido de ida donde ganó 1-0.

El Inter de San Carlos suma así su segundo gran triunfo, luego de conquistar anteriormente el Torneo de Apertura 2025.

Con este resultado, el club se convierte en el equipo ganador de la plaza en Primera División y será el equipo número 52 de la historia en estar en la máxima categoría.



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