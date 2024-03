En la Serie A, existe un equipo que ha dominado desde el principio de la temporada hasta el presente, como lo es Inter de Milán, que con la reciente victoria ante Bologna arribó a 75 puntos en su compromiso 28, algo que solo se había registrado en una oportunidad.

Según datos de Opta, la anterior ocasión que en un club había conseguido esta cantidad de tantos en el desafío 28, fue el propio Inter en la campaña 2006-07 cuando fue dirigido por Roberto Mancino y finalizaron con 97 y además se quedaron con el Scudetto.

Incluso desde la campaña 2004-2005 han superado la barrera de los 75 en ocho oportunidades, de las cuales en cinco se lograron quedar con el campeonato. La última vez que pudieron hacerlo, fue en la 2020-2021 cuando finalizaron con 91.

Cabe destacar que el conjunto ubicado en la región de Lombardía, va en rumbo a batir su propio registro, luego de que en la temporada que alcanzaron la marca, finalizaron con 30 conquistas, 7 empates y 1 derrota.

75 – Inter have picked up 75 points in the current league season, only once in Serie A’s history a team gained more points after 28 matches: Inter in 2006/07 under Roberto Mancini (76). Unstoppable.#BolognaInter #SerieA pic.twitter.com/3rWdQeBZ1A

Mientras que en lo que va de esta, ostentan 23 triunfos, 3 empates y 1 un revés. Sin embargo, esto no será nada sencillo, debido a que para lograrlo, tiene que conseguir ocho victorias en los diez juegos que le faltan y no perder nuevamente.

Inter, también va en vía de finalizar con la menor cantidad de goles recibidos, gracias a que solo le han encajado 13, siendo la menor cantidad de la temporada. En la 2007-08, fue cuando recibieron menos tantos de las últimas 20. Allí terminaron con 26 anotaciones permitidas.

Por otro lado, en la actualidad han marcado 70, por lo que le faltan 19 para igualar la mayor cantidad de las últimas décadas. Este registro lo consiguieron en la 20-21 cuando terminaron con 89 anotaciones y 35 tantos en contra.

Foto: Getty Images