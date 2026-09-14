Actitud de mujer levantó sospechas: intentó de ingresar droga a cárcel

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

La actitud sospechosa de una mujer durante una visita general en la cárcel de Liberia llamó la atención de agentes de la Policía Penitenciaria y terminó permitiendo detectar el ingreso de un envoltorio con aparente droga.

¿Qué ocurrió?

Los oficiales dieron seguimiento a la mujer, de apellido Gómez, desde su ingreso al centro penitenciario, luego de observar un comportamiento que les generó sospechas.

La vigilancia permitió observar el momento en que Gómez entregó un objeto a un privado de libertad.

Posteriormente, el hombre se dirigió al baño, donde lo abordaron los agentes para realizarle una revisión.

¿Qué encontraron?

Durante la inspección, los policías localizaron oculto en la pretina del short un envoltorio negro que contenía 123,35 gramos de aparente cocaína y marihuana.

Tanto el privado de libertad como la mujer fueron trasladados a la Oficialía de Guardia, junto con el envoltorio decomisado, para realizar las diligencias correspondientes ante la Fiscalía de Liberia.

Operación Céfiro dejó más decomisos

En ese mismo centro penitenciario, como parte de la Operación Céfiro, la Policía Penitenciaria realizó una revisión de espacios y decomisó 38 armas blancas, dos extensiones eléctricas, un abanico, dos parlantes, una canfinera y una gabacha de cocina.

La Policía Penitenciaria mantiene revisiones permanentes para evitar el ingreso, ocultamiento y circulación de sustancias i