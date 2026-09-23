(VIDEO) Cuatro personas atacan a conductor y le lanzan piedras al carro en carretera

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Un conductor vivió momentos de tensión durante la tarde de este martes 22 de septiembre en el sector de Pacuare, cerca del Centro Cívico de Limón, cuando cuatro personas intentaron interceptar su vehículo.

De acuerdo con la información brindada por la parte afectada, los sujetos viajaban en dos motocicletas y se acercaron al carro mientras circulaba por carretera.

Lanzaron piedras contra el vehículo

Los cuatro individuos habrían intentado detener al conductor y, durante el hecho, lanzaron varias piedras contra el automóvil.

El conductor logró maniobrar y continuar su recorrido, por lo que consiguió escapar del aparente intento de bajonazo en Pacuare.

El hecho quedó registrado en video y muestra parte del momento en que las motocicletas se aproximan al vehículo mientras los ocupantes realizan las acciones denunciadas.

VIDEO DEL ATAQUE

Conductor habría presentado una denuncia

Según la información proporcionada, el conductor afectado ya habría presentado una denuncia relacionada con lo ocurrido.

Las circunstancias exactas del hecho serán determinadas por las autoridades correspondientes.

El caso generó preocupación debido a la forma en que los sujetos habrían intentado interceptar el vehículo mientras transitaba por la vía.

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