Intentan introducir 43 kilos de cocaína en una bodega de Heredia

43 kilos de cocaína pretendían introducir en una bodega de Santo Domingo de Heredia, ocultos dentro de un contenedor que llevaba materia prima, en un intento de camuflar el estupefaciente entre la mercancía legal para evitar su detección.

Los encargados de la empresa dieron aviso a la Policía al notar la presencia de la droga en el cargamento, lo que permitió la intervención inmediata de las autoridades y el decomiso de la sustancia ilícita.

Gerald Campos, Ministro de Seguridad, afirma que “la operación sigue siendo un éxito, desde sus inicios hasta hoy. Más de 23 toneladas”.

La Policía mantiene las investigaciones para determinar el origen y el destino final de los 43 kilos de cocaína incautados.