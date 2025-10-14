Los intensos aguaceros pronosticados para esta semana son a causa del constante ingreso de humedad desde el Pacífico, un fenómeno que la meteoróloga Gabriela Chinchilla del IMN atribuye también a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical.

Este patrón climático, que satura la atmósfera y genera bancos de neblina por las tardes, provocará lluvias recurrentes de variable intensidad en el Valle Central, la Zona Norte y sectores montañosos del Caribe.

Las autoridades mantienen la alerta en regiones como la Península de Nicoya y el Pacífico Sur, donde los suelos ya presentan elevada saturación, lo que incrementa el riesgo de inundaciones.