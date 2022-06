Ricky Martin formó parte de “Menudo”, una de las bandas juveniles más famosa de Latinoamérica en los años 80. Sin embargo, no todo fue color de rosa y varios de los miembros han confesado que sufrieron abusos sexuales.Angelo García, quien se unió a “Menudo” justo después de cumplir 11 años, dijo que fue violado durante su paso por el quinteto, que fue de 1988 a 1990.

En un nuevo documental, el exintegrante del grupo dijo que la agresión sexual tuvo lugar en su habitación de hotel después de que un hombre no revelado le diera alcohol. El cantante afirmó que se despertó desnudo y con muestras de violencia sexual. Además, dijo que estos hechos se repitieron varias veces durante su estancia en “Menudo”. “Durante mi tiempo en Menudo, fui violado una serie de veces, y esa era la forma en que los depredadores se aprovechaban de mí”, comentó.

A lo largo de 20 años, el grupo contó con 32 diferentes niños. Entre ellos, varios han afirmado que sufrieron abuso sexual, así como intimidación, escándalos de drogas y condiciones laborales opresivas. Los exmiembros afirman que las agresiones tuvieron lugar mientras trabajaban para el cerebro de la banda de chicos, Edgardo Díaz, a quien se describe como “su mánager, productor y padre sustituto”. “Éramos peones de su negocio”, dijo Ray Acevedo, quien estuvo en el grupo de 1985 a 1988.

Ricky Martin, el miembro dorado

En 1984, “Menudo” encontró a su miembro más famoso, Ricky Martín. Los realizadores del documental fueron a buscar su testimonio sobre estos hechos pero el cantante se negó a responder y prefirió no ser parte del documental.”Ricky, desde el principio, fue como el niño dorado”, expresó Acevedo. No obstante, según Sergio Blass el cantante de “Livin la vida loca” no les facilitó la vida a otros miembros. “Estar con Ricky fue brutal porque él tenía más antigüedad que yo”, dijo. “Entonces, si alguien tocaba la puerta, tenía que abrirla. Si sonaba el teléfono, tenía que contestar. Yo era como su ama de casa”, detalló.