Integración de Coopenae y CoopeAnde continúa con los procesos regulatorios

La integración de Coopenae y CoopeAnde continúa avanzando con todos los procesos regulatorios, según informaron las autoridades de ambas cooperativas, que trabajan en los detalles finales para concretar la fusión.

Se aclaran todas las dudas sobre lo que va a pasar con los créditos, ahorros, capital social y colaboradores de ambas entidades, en un proceso que busca fortalecer el sistema cooperativo en el país.

Los usuarios podrán mantener sus productos y servicios sin interrupciones durante el proceso de integración.