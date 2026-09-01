Insuficiencia cardíaca: señales para detectarla a tiempo

El corazón, al empezar a fallar, no puede expulsar la sangre con eficacia, lo que provoca que esta se estanque y el órgano se agrande al sobrecargarse.

El Dr. Ricardo Chacón, especialista en cardiología, señala que la fatiga sin causa aparente, la falta de aire y la hinchazón de piernas y tobillos son señales clave de que el corazón podría estar fallando de forma silenciosa.

El cardiólogo explica que un corazón adulto sano mide entre 4 y 5 centímetros de diámetro, y que su agrandamiento se detecta cuando ocupa más del 50% del ancho del tórax en una radiografía, lo que puede deberse a hipertensión o enfermedades coronarias.