El Instituto Tecnológico de Costa Rica ingresó al ranking de las mejores universidades del mundo en un reconocimiento que premia su trayectoria de excelencia académica, investigación y formación de profesionales altamente capacitados.

El resultado posiciona al TEC como una de las instituciones de educación superior más destacadas de la región centroamericana y proyecta a Costa Rica en el escenario universitario internacional.

Este logro reafirma el compromiso de la institución con la calidad educativa como eje de su modelo académico y confirma el impacto de su trabajo en múltiples áreas del conocimiento