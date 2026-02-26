¡Insólito video! Aparece enorme hundimiento en la calle y absorbe dos vehículos en Nebraska

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Una situación realmente insólita sucedió en una carretera de Nebraska, Estados Unidos, cuando un semáforo se puso en rojo.
De manera habitual, dos vehículos quedaron por delante en la fila, y comenzaron a esperar, como de costumbre, que el semáforo se pusiera en verde; sin embargo, el movimiento que hicieron no fue precisamente para el frente.
Un enorme hueco se abrió abajo de los dos vehículos y “succionó” a ambos, dejándolos completamente inmóviles. El terreno cedió de forma repentina.
El conductor de la camioneta salió por su cuenta debido a su altura y personas que pasaban ayudaron a rescatar al ocupante del vehículo liviano. Equipos de emergencia usaron una grúa para retirar el camión y luego remolcaron ambos vehículos.
La caída de los autos provocó la ruptura de una tubería principal de agua. La policía local mantuvo la vía cerrada y advirtió riesgo de expansión del socavón.
Las autoridades estiman varios días de cierre mientras inspeccionan la zona y reparan el daño estructural en la carretera.
Noticia realizada con información del New York Post.