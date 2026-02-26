¡Insólito video! Aparece enorme hundimiento en la calle y absorbe dos vehículos en Nebraska

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Una situación realmente insólita sucedió en una carretera de Nebraska, Estados Unidos, cuando un semáforo se puso en rojo.

De manera habitual, dos vehículos quedaron por delante en la fila, y comenzaron a esperar, como de costumbre, que el semáforo se pusiera en verde; sin embargo, el movimiento que hicieron no fue precisamente para el frente.

Un enorme hueco se abrió abajo de los dos vehículos y “succionó” a ambos, dejándolos completamente inmóviles. El terreno cedió de forma repentina.

Rescate inmediato en plena vía

El conductor de la camioneta salió por su cuenta debido a su altura y personas que pasaban ayudaron a rescatar al ocupante del vehículo liviano. Equipos de emergencia usaron una grúa para retirar el camión y luego remolcaron ambos vehículos.

Daños en la infraestructura

La caída de los autos provocó la ruptura de una tubería principal de agua. La policía local mantuvo la vía cerrada y advirtió riesgo de expansión del socavón.

Cierre prolongado y advertencia oficial

Las autoridades estiman varios días de cierre mientras inspeccionan la zona y reparan el daño estructural en la carretera.

Noticia realizada con información del New York Post.