Luego de 96 horas de haber quedado en libertad, el principal sospechoso de dispararle en el mentón a una joven de 15 años fue nuevamente detenido por orden de la Fiscalía, esta vez para un cambio de medidas cautelares, al parecer con más pruebas en su contra.

El hombre, identificado con los apellidos Pérez Araya y de 31 años, fue arrestado el lunes 4 de agosto. Dos días después quedó en libertad con medidas cautelares. En apariencia, el sujeto mantenía una relación impropia con la menor.

Según las versiones que se manejan, el 3 de agosto la menor se encontraba en la vivienda del sospechoso, donde ocurrieron los hechos.

En un inicio, se manejó la versión de que el disparo fue accidental, pero tras la declaración de la joven, se determinó que tanto el impacto de bala como los golpes que presentaba en la cabeza no fueron fortuitos.

La mañana de este lunes 12 de agosto, unidades policiales se presentaron en la casa del sospechoso para concretar su aprehensión.

Noticias Repretel consultó a expertos sobre por qué en algunos casos se otorga la libertad tras una detención. Puede ver la respuesta y más detalles del caso en el video adjunto.