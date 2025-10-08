Orientales tenían más de 500 chips para guardar datos de las tarjetas de los celulares de sus clientes, lo cual representa un sofisticado método de delincuencia que afectaba la seguridad de los usuarios. Hoy los detuvieron, incluso en su intento por darse a la fuga, durante un operativo que evitó que continuaran con sus actividades ilícitas.

La investigación reveló que el grupo operaba de manera organizada para sustraer datos personales y financieros de las víctimas.

Los detenidos enfrentarán cargos por delitos contra la privacidad y el patrimonio, en un caso que alerta sobre la importancia de proteger los dispositivos móviles.