Sheila Ebana, madre de la estrella del FC Barcelona Lamine Yamal, se convirtió en anfitriona de un evento exclusivo: una cena de lujo que jamás imaginó sería un negocio con tarifas definidas de antemano.

El evento: lujo y exclusividad

La cena está planificada para el 7 de noviembre en el Hotel Nobu London Portman Square, organizada por la empresa JEN C Events. El espacio está limitado a unas 400 personas y solo podrán asistir mayores de 18 años.

Lo que pagarás para sentarte a su mesa

Los precios van desde 150 euros (88.300 colones) por la entrada estándar, que incluye cóctel de bienvenida y menú de tres platos. La entrada intermedia sube a aproximadamente 400 euros (235.400 colones) , con barra libre de champán y mejores lugares. Y si quieres vivir la experiencia VIP, la tarifa alcanza los 800 euros (470.750 colones), que incluye mesa preferente, barra libre y la opción de tomarse una foto con la madre del futbolista.

¿Cómo comprar la entrada?

Se pueden adquirir en el sitio web de eventbrite.com.

Detalles que llaman la atención

Lamine Yamal no asistirá al evento, pese a que su madre será la protagonista. La oferta promocional ya circula con urgencia: las entradas anticipadas se están vendiendo rápidamente.