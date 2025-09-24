En las últimas horas, se viralizó un video en el que se observa a un hombre completamente desnudo, dándose una “ducha” en pleno cementerio del cantón herediano.

En las imágenes se aprecia cómo el sujeto, sin mostrar ningún pudor, utiliza agua para bañarse entre las tumbas, lo que generó asombro y fuertes críticas entre los usuarios que compartieron el clip.

De momento, se desconoce la identidad y el paradero del hombre, pero el material ha desatado todo tipo de comentarios por lo inusual de la escena.

Este no es el primer incidente extraño en los camposantos heredianos. Hace apenas unas semanas, otro video se hizo viral mostrando a una pareja teniendo relaciones sexuales en un cementerio, lo que generó gran indignación entre los vecinos.

El nuevo caso abre nuevamente el debate sobre la seguridad y el control en estos espacios públicos, que constantemente son escenario de actos irrespetuosos.