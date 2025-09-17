Un nuevo intento de introducir objetos prohibidos fue frustrado en el Centro Penal Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, luego de que oficiales de la Policía Penitenciaria detectaran una caja de leche abandonada en un lugar sospechoso.

El hallazgo ocurrió cerca de la malla que colinda con la cocina del penal, cuando uno de los oficiales notó la presencia de la caja en un sitio inusual y dio aviso inmediato a sus compañeros.

Al inspeccionar el contenido, encontraron:

548,65 gramos de aparente marihuana.

232,80 gramos de aparente cocaína.

Dos teléfonos celulares.

Un paquete con papel tipo boleta.

La Policía Penitenciaria confirmó que todo lo decomisado fue trasladado a la oficialía de guardia para el debido trámite judicial.

Este tipo de hallazgos refleja las constantes maniobras que intentan realizar para ingresar droga y aparatos electrónicos a los centros penitenciarios del país, según han señalado las autoridades en anteriores ocasiones.