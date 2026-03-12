¡Insólito hallazgo! Bomberos encuentra bolsas con al menos 20 perros muertos en charral de San José

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Una escena inesperada sorprendió a los bomberos este miércoles durante la atención de una emergencia en Desamparados. Lo que parecía una quema de charral terminó revelando un hallazgo alarmante.

Bolsas con perros

Bomberos de la Estación de Desamparados atendieron una quema de charral en San José, Desamparados, específicamente en la Urbanización Madeira, dentro del Corredor Biológico.

Mientras los equipos controlaban la situación, los socorristas ubicaron cuatro bolsas dentro del charral.

Al menos 20 cuerpos de perros

Dentro de las bolsas, los bomberos encontraron al menos 20 cuerpos de perros en estado de osamenta.

El hallazgo provocó preocupación entre los equipos de emergencia debido a la cantidad de animales encontrados en el sitio.

Tras descubrir las osamentas, los bomberos notificaron el caso al Servicio Nacional de Salud Animal, entidad que deberá dar seguimiento a la situación.