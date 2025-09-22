Un insólito episodio ocurrió en Miguel Pereira, en la región serrana de Río de Janeiro, cuando un joven de 24 años, caracterizado como El Chavo del 8, fue sorprendido por la policía durante un control de rutina en un autobús de la ruta Japeri x Arcozelo.

Los agentes notaron de inmediato la peculiar vestimenta del pasajero y, al ser abordado, el joven confesó que llevaba marihuana para consumo personal. De manera voluntaria, entregó dos cigarrillos artesanales con la sustancia, según reportó CNN Brasil.

Del bus a la comisaría, siempre en personaje

El detenido fue trasladado a la 96ª Comisaría de Miguel Pereira, pero lo que más llamó la atención fue su actitud: durante todo el trayecto, y ya esposado, no dejó de imitar al famoso personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

🇧🇷 | Un sujeto de 24 años que vestía como el “Chavo del 8” fue detenido llevando droga en Río de Janeiro, Brasil. Él fue grabado imitando al personaje mientras era llevado enmarrocado por un agente de seguridad.

pic.twitter.com/UC9xqnJ2hI — Alerta News 24 (@AlertaNews24) September 19, 2025

Con frases como “como un perro arrepentido con el robo entre las patas”, el joven desató carcajadas entre policías y testigos. La escena quedó registrada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde abundaron los memes con frases clásicas como “fue sin querer queriendo” y “se me chispoteó”.

¿Qué pasó después?

Tras declarar, el joven recuperó su libertad poco tiempo después, ya que la legislación brasileña no contempla cárcel por posesión de pequeñas cantidades para consumo personal. Aun así, podría enfrentar medidas alternativas como charlas educativas o trabajos comunitarios.

Mientras tanto, los videos del “Chavo detenido” siguen circulando y acumulando miles de comentarios, consolidando uno de los episodios más insólitos y virales de los últimos días en Brasil.