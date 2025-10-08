El portugués Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords dentro y fuera de la cancha. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, el astro del Al Nassr se convirtió oficialmente en el primer futbolista activo en alcanzar la categoría de billonario.

¿Cómo ocurrió?

Ronaldo, de 40 años, ya era el jugador mejor pagado del deporte, pero su fortuna se disparó tras firmar una millonaria extensión de contrato con su actual club de la Saudi Pro League, valorada en más de 400 millones de dólares.

Según recogió ESPN, el Índice de Multimillonarios de Bloomberg destacó que el patrimonio del delantero creció no solo por su salario libre de impuestos, sino también gracias a sus lucrativos acuerdos comerciales con marcas como Nike y Armani, además de sus inversiones personales y negocios en hotelería, moda y fitness.

¿Qué dijo Cristiano?

“La gente, especialmente mi familia, me dice: ‘Ya lo lograste todo, ¿por qué no te detienes?’ Pero yo no lo creo. Todavía hago cosas buenas, ayudo a mi club y a mi selección. ¿Por qué no seguir?”, declaró Ronaldo a Canal 11 de Portugal.

Con esta distinción, Cristiano Ronaldo sella otro hito histórico, no solo en el deporte, sino también en el mundo de los negocios, consolidándose como una de las figuras más influyentes y rentables del planeta.