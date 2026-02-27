En una linda tarde de verano, son decenas las personas que deciden acudir a las afueras del Aeropuerto Juan Santamaría para ver la salida y llegada de diferentes vuelos, y también apreciar el atardecer.

Pues la tarde de este viernes 27 de febrero no fue la excepción, y ni el yeti se la quiso perder.

Así es, una persona con un gigante disfraz de yeti apareció en las afueras del aeropuerto y acaparó la mirada de múltiples conductores que transitaban por la zona.

En las redes sociales de una usuaria se publicó un video, en el que se aprecia a la persona subida en el cajón de la camioneta, moviéndose de lo más feliz y posando en una fotografía.

Conductores aprovecharon el momento para capturar videos, y algunos otros para pitarle o hacerle gestos llamativos. La realidad es que fue una especie de atracción para quienes pasaron por la General Cañas cerca de las 3:00 p.m.