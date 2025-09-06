Un curioso video se viralizó en redes sociales luego de mostrar a un hombre que es llevado por varios carritos de supermercado mientras estos son jalados por un carro en plena vía pública en Costa Rica.

En las imágenes se observa cómo el vehículo avanza lentamente mientras el sujeto, detrás de los carritos, los sostiene para evitar que se descontrolen en la calle.

La insólita escena sorprendió a conductores y peatones, quienes no dudaron en grabar el peculiar traslado.

Aunque no se tiene claridad del lugar exacto ni del motivo, el clip ya circula ampliamente en redes sociales bajo comentarios de humor.