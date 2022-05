A principios de este mes, A$AP Rocky y Rihanna dieron la bienvenida a su primer hijo. Según los informes, al bebé le está yendo bien con la famosa pareja que ahora se está adaptando a la vida como padres. En su primera entrevista desde el parto, A$AP Rocky ha reflexionado sobre cómo espera criar a sus hijos (sí, en plural) con la estrella del pop.

“Espero criar niños de mente abierta. No personas que discriminan”, dijo el rapero de 33 años a Dazed esta semana. “Y no estoy tratando de describir a un santo, pero de manera realista, solo quiero un niño genial con padres geniales. Cosas como la diversidad y la versatilidad son importantes y estarán integradas en el hogar”.

Hablando de padres geniales, la magnate de la belleza admitió en el pasado que se inspirará en la franquicia The Real Housewives para obtener consejos sobre maternidad. Específicamente de Heather Dubrow de Real Housewives of Orange County, quien “es tan elegante mientras es madre“. “Me encanta la forma en que permite que sus hijos sean quienes son. Y eso es realmente inspirador para mí”, le dijo a ELLE.

La pareja, que se vinculó sentimentalmente por primera vez en 2020, aún no ha confirmado el nombre de su bebé. A pesar de hacernos creer que iba a tener una niña, gracias a ese increíble abrigo rosa de Chanel, incluso la estrella del pop no sabía el sexo de su bebé antes del nacimiento, por lo que optó por no participar en una fiesta de revelación de género.

“Le pregunté a mi médico: ¿Me pasa algo por no querer esto? Porque la gente sigue preguntándome”, reflexionó en una entrevista anterior. “¿Soy una mala madre? Cuando estemos listos para contárselo al mundo, simplemente se lo diremos”.