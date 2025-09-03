La visitación turística en Costa Rica registró una disminución en 2025 respecto al 2024, un hecho que expertos atribuyen al impacto de la inseguridad y el crimen organizado en el país.

Las cifras muestran una caída del 4,8% en la llegada de visitantes internacionales, con siete meses consecutivos de descenso. Esta es la primera vez en 45 años que el turismo costarricense retrocede por factores domésticos, ya que en el pasado las bajas se habían asociado a crisis internacionales o a la pandemia.

Alerta internacional por inseguridad

El alto número de homicidios en Costa Rica y hechos delictivos que involucraron a turistas extranjeros, podrían haber deteriorado la imagen país como destino seguro. Gobiernos como el de Canadá emitieron advertencias para sus ciudadanos al momento de considerar vacacionar en territorio nacional.

Los incidentes más frecuentes reportados por turistas incluyen asaltos, robos y, en casos recientes, homicidios en playas del Pacífico y el Caribe.

Nueva línea directa para atender denuncias

Ante este panorama, el Gobierno anunció este martes la apertura de un despacho especializado del 9-1-1, que canalizará de forma inmediata las denuncias de turistas hacia la Policía Turística, sin necesidad de intermediarios.

Este cambio busca agilizar la atención de emergencias y mejorar la comunicación, pues gran parte del personal de la Policía Turística domina el idioma inglés, lo que facilita la asistencia a visitantes extranjeros.

Medidas del sector turístico

Hoteles, guías y operadores implementaron capacitaciones en seguridad y medidas preventivas para reducir riesgos. Entre ellas, se recomienda a los visitantes evitar portar joyas, reducir objetos de valor en público y priorizar zonas seguras para caminar.

En paralelo, se prevé la apertura de nuevas delegaciones de Policía Turística en puntos estratégicos como Jacó, con el objetivo de reforzar la protección en las zonas de mayor visitación.

Impacto económico

En 2024, el turismo generó más de 183.000 empleos directos y aportó $5.434 millones en divisas al país. El retroceso en 2025 plantea un desafío para el sector, que depende en gran medida de la reputación internacional de Costa Rica como destino de naturaleza y seguridad.