La investigación por el asesinato de Nadia Peraza suma nuevos y estremecedores detalles. Según se reveló durante el proceso judicial, el principal sospechoso habría mantenido los restos de la víctima durante aproximadamente tres meses dentro de una refrigeradora y en distintos recipientes.

De acuerdo con la información expuesta, parte de los restos también estaban dentro de envases, entre ellos recipientes de mayonesa y de suavizante. Cuando las autoridades realizaron la apertura de las bolsas donde se almacenaban los fragmentos del cuerpo, localizaron además ropa y otros envases.

Insectos como pieza clave

Uno de los elementos que llamó la atención de los especialistas es la presencia de pupas o larvas de insectos en los restos encontrados. En la investigación forense, este tipo de evidencia resulta fundamental para estimar el tiempo que un cuerpo ha permanecido en determinado lugar.

Según explicaron expertos, cuando un investigador encuentra pupas, esto indica que el cuerpo ha estado en ese sitio durante un periodo prolongado. Por esa razón, el análisis entomológico podría ayudar a establecer con mayor precisión el momento en que ocurrió el crimen.

El uso de insectos en investigaciones criminales ha cobrado mayor relevancia en los últimos años, ya que permite reconstruir tiempos aproximados en casos donde los restos presentan un avanzado estado de descomposición.

Restos en avanzado estado de descomposición

Las autoridades también señalaron que los restos se encontraban separados en distintas bolsas. Incluso, una de las partes fue ubicada dentro de un bolso azul, lo que impidió realizar una revisión anatómica tradicional en el sitio debido al estado de descomposición.

Por esa razón, los fragmentos fueron trasladados a la morgue judicial para realizar los análisis correspondientes.

Autopsia y peritajes serán determinantes

El proceso judicial aún requiere más declaraciones de especialistas, entre ellos el analista criminal, la antropóloga forense y el médico encargado de la autopsia.

Además, trascendió que hace falta una de las vértebras cervicales, específicamente la C7, lo que podría ser determinante para establecer la causa exacta de muerte.

Según los expertos consultados en el proceso, el desmembramiento del cuerpo pudo haberse realizado con un objeto altamente cortante, como un cuchillo muy afilado, un vidrio filoso u otro tipo de arma cortante y contundente.

Las autoridades continúan con los análisis forenses para esclarecer completamente cómo ocurrió el asesinato de Nadia Peraza y determinar las responsabilidades en este caso.