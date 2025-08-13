El Instituto Nacional de Seguros (INS), por medio de un comunicado de prensa, dio a conocer que pone a la venta siete propiedades, y algunas de estas tienen hasta el 50% de descuento en avalúos.

Propiedades están ubicadas en Puntarenas (Coto Brus, Sabalito, Pittier y Lepanto) y en Coyolar-Cebadilla de Alajuela.

“Se trata de propiedades que van desde los 2.056 m2 hasta 1.148.456 m2 y precios que oscilan entre los ¢20 millones hasta más de ¢368 millones. La mayoría se ubica en zonas con acceso a agua potable, electricidad y teléfono“, dice el comunicado de la entidad.

Interesados

En caso de estar interesado, tome en cuenta estos puntos:

El detalle de las propiedades se encuentra en el apartado “Venta de Bienes” de la página del INS.

Podrá realizar los los estudios topográficos correspondientes, para tener una verificación de ubicación y medidas de la finca.

Interesados podrán inspeccionar los bienes inmuebles descritos a partir del 18 de agosto y hasta el 27 de agosto, con cita previa coordinada con la Unidad de Bienes Temporales del Centro de Servicios Administrativos.

Contactos: José Andrés Mata, Luis Diego Padilla o Kathia Retana Chaves al al 2287-6000, extensiones 32711, 32137 o 32768.

Correos: jmatab@grupoins.com, ldpadillag@grupoins.com y kretanac@grupoins.com

Ofertas

Las ofertas pueden ser presentadas en la Plataforma Multiservicios de las Oficinas Centrales del INS en San José, o en las sucursales de Ciudad Neilly, Pérez Zeledón, Alajuela, Puntarenas, Nicoya y Liberia, hasta las 10:00 a.m. del viernes 29 de agosto.

Más detalles en la página del INS.