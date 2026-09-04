INS pone a la venta propiedades con hasta el 50% de descuento

El Instituto Nacional de Seguros (INS) pone a la venta ocho propiedades en distintas zonas del país. 6 de ellas tienen descuento del 50% en el precio de avaluó.

¿Dónde están las propiedades?

Coto Brus y Lepanto (Puntarenas), Cebadilla y Coyolar (Alajuela) y Goicoechea (San José).

Detalles

Se trata de terrenos o fincas que van desde los 219,80 m² hasta los 346.582 m² y precios que oscilan entre ¢20.627.020 y ¢415.911.569.

“La mayoría se ubica en zonas con acceso a servicios como agua potable, electricidad y telefonía. Además, seis de las ocho se ofrecen con un descuento de un 50% en el precio de avalúo”, detalló el INS.

En caso de querer conocer las condiciones y demás detalles, los puede ver en el apartado Venta de Propiedades del sitio web del INS.

Venta

El proceso de venta de estos activos del INS se realiza por medio del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), correspondiente la licitación 2026-03 UBT.

Las ofertas podrán ser presentadas por escrito desde el 7 de setiembre y hasta las 10:00 a.m. del 14 de setiembre de 2026.

Tomado de comunicado del INS.

Importante

A la oferta se deberá adjuntar lo siguiente:

En sobre cerrado debidamente identificado con el número y nombre de este concurso.

Toda la documentación en idioma español, en colones costarricenses.

Oferta formal para compra de bienes inmuebles.

Declaración jurada, debidamente firmada por el oferente.

Formulario “Conozca a su Socio Comercial”.

Comprobante de depósito de garantía de participación.

Personas físicas extranjeras: Cédula de residencia o pasaporte vigente y en buen estado.

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